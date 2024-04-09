Козловський: "Рух" став наймолодшою футбольною командою світу серед професіоналів

Львівський ФК "Рух", засновником якого є Григорій Козловський, очолив рейтинг CIES Football Observatory. Він розраховує кількість хвилин, які провели на полі гравці до 21-го року у 61-й лізі світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника клубу Григорія Козловського.

"Рух" очолив рейтинг із показником 52,4%.

Друге місце посіла словацька "Жиліна" - 44,5, а третім став австрійський "Ред Булл" із Зальцбурга - 42,7.

У складі "Руху" гравці до 23 років провели на полі 65,5% ігрового часу. Гравці до 22 років зіграли 55,4% ігрового часу в УПЛ, футболісти до 20 років - 17,5%, а юніори до 19 років - 0,4%.

Рейтинг складався з урахуванням середнього віку гравців до 21 року, тому "жовто-чорні" посіли в ньому перше місце.

З українських команд у рейтинг також потрапили ФК "Ворскла" (36 місце) та ФК "Динамо" Київ (100 місце).

"Важливо відзначити, що "Рух" - не просто наймолодша команда світу, а й команда, яка демонструє хороші результати. У сезоні 2023/24 "Рух" бореться за вихід до єврокубків. Це свідчить про те, що молоді таланти "Руху" здатні не лише багато грати, а й показувати якісний футбол", - наголосив Григорій Козловський.

Він також подякував тренерському штабу та гравцям команди. "Нам потрібні сильні футболісти, порядні люди, якими українці пишатимуться. Я дуже радий, що футбольна академія "Руху" виховує майбутніх зірочок, які стануть гордістю цієї країни", - резюмував Козловський.

Нагадаємо, раніше вихованці футбольної академії "Рух" U-13 перемогли у міжнародному турнірі Number One Cup, який пройшов у польському Вроцлаві. Цей турнір за своєю значимістю можна прирівняти до дитячої Ліги чемпіонів УЄФА.