У Греції потонули дві українські туристки, - МЗС

На грецькому острові Корфу потонули дві українки, які перебували там на відпочинку. Трагедія сталася 30 вересня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це "Укрінформу" розповіли у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"30 вересня Посольство України в Грецькій Республіці отримало повідомлення від Берегової охорони острова Корфу про смерть двох громадянок України, яка сталася на морі. Попередньо встановлено, що загиблі перебували в Греції з метою відпочинку", - повідомили у МЗС.

У відомстві зазначили, що посольство України підтримує контакт з місцевими компетентними органами, медзакладом, до якого було доставлено тіла померлих, а також страховою компанією.

Особи померлих встановлено - це громадянки України, мати та донька 1972 та 1992 років народження.

Як зазначили у МЗС, співробітники посольства встановили контакт з родичем загиблих в Україні та поінформували про трагедію.