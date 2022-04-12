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Греция ускорит проекты по разведке газа, чтобы избавиться от российского топлива

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Греция, Вторник 12 апреля 2022 13:51
Греция ускорит проекты по разведке газа, чтобы избавиться от российского топлива Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Греция ускорит проекты по разведке газа совместно с частными инвесторами, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Страна она сокращает свою зависимость от российских энергоносителей и стремится стать энергетическим центром в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Греция, которая покрывает около 40% своих ежегодных энергетических потребностей за счет российского газа, в прошлом добывала небольшое количество нефти и пыталась исследовать свой углеводородный потенциал.

Но низкие цены на нефть в предыдущие годы, переход на экологически чистую энергию и отсутствие политической воли затормозили ее планы по разведке.

"Ускорение эксплуатации национальных энергетических ресурсов страны позволит нам, если нам повезет и у нас будут пригодные для эксплуатации месторождения природного газа, повысить нашу энергетическую независимость, нашу энергетическую безопасность", - сказал премьер-министр.

Мицотакис, который во вторник встречался с комиссией по углеводородам страны и руководителями энергетической отрасли, добавил, что Греция стремится к 2023 году иметь четкое представление о том, есть ли у нее запасы газа, которые она могла бы использовать, в то время как данные о потенциальных запасах газа на данный момент вселили в правительство "оптимизм".

Это ускорение, по его словам, не подорвет политику страны по наращиванию возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов углерода на 55% к 2030 году в соответствии с целями ЕС в области изменения климата.

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