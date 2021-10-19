ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Греции передали олимпийский огонь организаторам Игр-2022 в Пекине

Новина українською →
Афины, Вторник 19 октября 2021 18:14
В Греции передали олимпийский огонь организаторам Игр-2022 в Пекине Фото: в Греции прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2022 в Пекине(twitter.com/VajraForum)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Греции передали организаторам зимних Игр-2022 в Пекине олимпийский огонь, зажженный в Олимпии. Торжественная церемония прошла в Афинах на стадионе Панатинаикос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Президент Греческого олимпийского комитета и член МОК Спирос Капралос передал факел с огнем китайской делегации.

Церемония прошла без зрителей из-за мер безопасности по коронавирусу. Внутри стадиона была устроена короткая символическая эстафета факела с олимпийским огнем.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Олимпиада Пекин
NEWS
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, используя запрещенное вооружение
DAILY
Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Плата за простой. Как НАБУ и САП оказались под ударом и чем это грозит Украине