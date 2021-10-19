В Греции передали олимпийский огонь организаторам Игр-2022 в Пекине
Фото: в Греции прошла церемония передачи олимпийского огня организаторам Игр-2022 в Пекине(twitter.com/VajraForum)
В Греции передали организаторам зимних Игр-2022 в Пекине олимпийский огонь, зажженный в Олимпии. Торжественная церемония прошла в Афинах на стадионе Панатинаикос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Президент Греческого олимпийского комитета и член МОК Спирос Капралос передал факел с огнем китайской делегации.
Церемония прошла без зрителей из-за мер безопасности по коронавирусу. Внутри стадиона была устроена короткая символическая эстафета факела с олимпийским огнем.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.