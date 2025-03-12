GreenDay: три нові смаки, що підтверджують світовий тренд

Світ змінюється, і разом із ним змінюються смаки. Флейворизована горілка - це один із найпотужніших трендів у світі алкоголю, який помітний на всіх міжнародних виставках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз GreenDay.

Як зазначають в компанії, від Лондона до Сінгапура, від Нью-Йорка до Берліна - великі бренди експериментують, створюючи нові смаки, адже споживачі шукають не просто напій, а яскравий досвід та нові емоції.

"GreenDay - це бренд, що не просто слідує трендам, а створює їх. Саме тому ми презентуємо три нові смаки, які відповідають світовим тенденціям: Lemon, Hot Spices та Green Tea", - йдеться в повідомленні.

Так, лимонна горілка одним із найпопулярніших смаків у світі. Її обирають за легкість, освіжаючий післясмак та універсальність. GreenDay Lemon - більше, ніж просто ще одна цитрусова горілка.

"Це ідеальний баланс смаку та аромату, без зайвої солодкості чи штучної кислотності. Її можна пити у чистому вигляді, у коктейлях або просто насолоджуватися смаком, який не набридає", - говорять в компанії.

Гострі смаки у спиртних напоях — також новий глобальний тренд, який активно набирає популярності. Під впливом азіатської кухні все більше людей у світі обирають напої з перцевими нотами. На міжнародних виставках гострі горілки займають окремі стенди, привертаючи увагу гурманів та експертів.

"GreenDay Hot Spices створена на основі зеленого перцю халопеньйо, який дарує м’яке тепло та насичений аромат. Це не просто перцева горілка, а новий рівень смаку, що зігріває та додає гострих відчуттів", - розповідають в компанії.

Ще один новий напрямок у світовій алкогольній індустрії, який привертає все більше уваги – горілка на чаї. Китай, Японія, Європа - бренди презентують чайні настоянки та експериментують з натуральними інгредієнтами.

"GreenDay Green Tea - це горілка, в яку додані ароматні спирти справжнього китайського зеленого чаю. Вона має ледь відчутний чайний післясмак, роблячи напій м’яким та приємним для пиття", - розповідають в компанії.

Нові смаки вже доступні у форматі 0,5 л.

Флейворизовані горілки захопили міжнародні виставки, стаючи одним із головних напрямків розвитку індустрії. GreenDay Lemon, Hot Spices та Green Tea створені саме для тих, хто цінує якість, тренди та справжній смак.

"GreenDay Lemon, Hot Spices і Green Tea – це не просто новинки. Це новий рівень смаку, нові емоції та можливість по-іншому відчути знайомі моменти", - каже засновник компанії АВ ТД, якій належить бренд, Фелікс Черток.