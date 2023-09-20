Гречка в Україні подешевшала до довоєнного рівня: що буде з цінами надалі

У серпні 2023 року середні споживчі ціни на гречані крупи в Україні зменшилися до 45,6 грн/кг. Це на 6,3 % менше за 48,7 грн/кг - рівень ціни на гречку у лютому 2022 року, тобто на початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науковий центр "І нститут аграрної економіки ".

Як зазначається в публікації, гречка 2,1 рази дешевша за максимальну ціну у 96,0 грн/кг, зафіксовану у серпні 2022 року.

"Зростання цін на гречку тривало до вересня 2022 року, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, розпочалося поступове зниження, яке триває донині і має всі перспективи для продовження", - сказав директор центру академік НААН Юрій Лупенко.

Загалом динаміка споживчих цін в Україні відповідає прогнозним оцінкам і дає підстави для уникнення різкого зростання у нинішньому році.

"Певний потенціал зростання традиційно мають продукти переробки та тваринництва, більш залежні від енергетичних та сировинних факторів, тоді як ціни на овочі і фрукти, скоріше за все продовжать зниження у вересні і, можливо у жовтні", - сказав Лупенко.

Ціни в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.