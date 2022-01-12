Гравийный путь к границе с Румынией превратили в комфортный европейский путь

В Черновицкой области завершили капитальный ремонт трассы Т-26-04 "Черновцы - Герца - КПП "Дьяковцы" на участке 31+140 - км 35+995. Дорогу на границе с Румынией восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Дорога, когда-то находившаяся в гравийном покрытии, полностью восстановлена. Сегодня этой автодорогой пользуются местные жители. Но после официального открытия контрольно-пропускного пункта "Дяковцы - Раковец" интенсивность движения транспортных средств увеличится в разы", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы проходили с мая. За это время дорожники устроили новую основу дорожной одежды и обочины, заменили старое покрытие на 2 асфальтобетонных слоя и выполнели мероприятия по безопасности дорожного движения. Кроме этого, были отремонтированы 9 искусственных сооружений и 36-метровый мост в составе трассы.

Всего на Буковине обновили 128 км дорог государственного значения.