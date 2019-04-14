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На границе с РФ пограничники изъяли контрабанду медикаментов

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 14:37
На границе с РФ пограничники изъяли контрабанду медикаментов

Гражданин Узбекистана пытался провезти в РФ 700 упаковок медпрепаратов

В пункте пропуска "Плетеневка" и "Малый Березный" сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и представители Государственной фискальной службы изъяли партию скрытых от контроля медицинских препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДПСУ.

Сообщается, что гражданин Узбекистана пытался на автомобиле Mercedes провезти 700 упаковок медицинских средств. Сотрудников погранслужбы насторожила нервозное поведение водителя, поэтому они решили провести детальный осмотр автомобиля гражданина.

"Обзорная группа обнаружила специально изготовленный тайник, в котором находились 630 штук стеклянных бутылок с медицинским препаратом, еще один тайник был оборудован под прикрученной боковой обшивкой салона автомобиля, в нем найдено 100 упаковок медицинского средства", - сообщили пограничники.

По предварительным оценкам, сумма изъятых товаров составляет около 70 тыс. гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой обл. СБУ блокировала контрабанду сигарет на миллион гривен. Оперативными сотрудниками СБУ было задокументировано, что двое жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области осуществляли перемещение табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора через линию разграничения для дальнейшей продажи.

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