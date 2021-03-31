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Из гранатометов и пулеметов: боевики семь раз за сутки обстреляли украинских военных на Донбассе

Новина українською → Среда 31 марта 2021 07:54
Из гранатометов и пулеметов: боевики семь раз за сутки обстреляли украинских военных на Донбассе Фото: пророссийские боевики (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Из них 7 обстрелов и один факт инженерного оборудования позиций.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, вблизи Авдеевки и Песков боевики обстреляли позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкиного - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 29 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" взыскивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

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