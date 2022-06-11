ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Град и гроза: какой сегодня будет погода в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 11 июня 2022 07:00
Град и гроза: какой сегодня будет погода в Украине Фото: сегодня в Украине ожидаются град, дожди и грозы (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 11 июня в западных и южных областях ожидаются грозовые дожди. При этом местами прогнозируют град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, а днем местами и в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом местами в отдельных районах западных областей град и порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди.

В остальных областях - без осадков. Ветер восточных направлений, скоростью 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +17, днем +29 +32 градусов;
  • на западе ночью +14 +18 градусов, а днем +25 + 29;
  • в восточных областях ночью +14 +17, днем +31 +33 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +24 +31;
  • в центральных областях ночью +15 +17, днем +29 +32 градусов

Град и гроза: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью составит +16 +18 градусов, а днем прогреется до +29 +34.

Град и гроза: какой сегодня будет погода в Украине

Напомним, также синоптики дали прогноз погоды на эти выходные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз