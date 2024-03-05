Готувати чи купляти? Скільки коштуватимуть млинці на Масляну і чи дешевше вдома

Масляна в Україні розпочнеться вже 11 березня. Свято не обходиться без млинців, які їдять із різними начинками протягом всього тижня перед початком Великоднього посту.

При підготовці використовувалися дані порталу Мінфін та мереж супермаркетів "АТБ", "Сільпо", Novus, Varus.

РБК-Україна порахувало, скільки коштуватимуть домашні млинці цьогоріч, та яка ціна готової страви до свята в кафе та супермаркетах.

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Масляна 2024: коли святкуємо

Смачне свято щорічно випадає на різні дні, адже залежить від Великодня, дата якого також змінюється.

У 2024 році Масляна почнеться 11 березня і триватиме до Прощеної неділі (17 березня), а вже з понеділка 18 березня діятимуть суворі заборони Великоднього посту.

Свято Масляни в Україні відоме також під іншими назвами: Колодій та Масниця. Воно має давні традиції, які виникли ще до християнства. Але найбільш відомою та популярною традицією і в наші дні залишається частування млинцями (налисниками). Кожен із 7 днів свята їх печуть із різними начинками та пригощають близьких.

Інгредієнти для млинців

Щоб приготувати традиційні українські налисники за простим рецептом знадобиться:

молоко – 500 мл;

яйця курячі – 3 шт.;

пшеничне борошно – 300 г;

цукор – 1 ст.л.;

соняшникова олія – 1 ст.л.;

вершкове масло – 50 г.

З такої кількості інгредієнтів вийде близько 20 млинців. Їх зазвичай подають зі сметаною та начинками.

Фото: млинці – традиційна страва Масляни (freepik.com)

Для солодкої начинки на 10 млинців буде потрібно:

кисломолочний сир – 300 г;

яйця курячі – 1 шт.;

цукор – 1 ст.л.;

ванільний цукор – 5 г;

сметана – 1 ст.л.

М'ясна начинка:

куряче філе – 300 г;

цибуля – 2 шт.;

соняшникова олія для смаження

сіль, перець, спеції.

Скільки коштуватиме приготувати млинці вдома

РБК-Україна порівняло ціни на інгредієнти для млинців на полицях українських супермаркетів на 4 березня 2024.

Пакет молока "Яготинське" 2,6% 0,9 л коштуватиме в АТБ – 35,7 грн, в Сільпо – 43,19 грн, у Novus – 37,69 грн. Середня ціна – 38,86 грн;

"Яготинське" 2,6% 0,9 л коштуватиме в АТБ – 35,7 грн, в Сільпо – 43,19 грн, у Novus – 37,69 грн. Середня ціна – Ціна на яйця за 1 шт. в АТБ – 3,8 грн, в Сільпо – 4,59 грн, у Varus – 4,29 грн. Середня вартість за 4 яйця за рецептом – 16,9 грн.

за 1 шт. в АТБ – 3,8 грн, в Сільпо – 4,59 грн, у Varus – 4,29 грн. Середня вартість за 4 яйця за рецептом – Борошно пшеничне "Хуторок" 1 кг коштуватиме в АТБ – 19,9 грн, в Сільпо – 20,59 грн, у Novus – 23,35 грн. Середня ціна – 21,12 грн.

"Хуторок" 1 кг коштуватиме в АТБ – 19,9 грн, в Сільпо – 20,59 грн, у Novus – 23,35 грн. Середня ціна – Пачка вершкового масла "Біло" Селянське 72,6% 200 г обійдеться в середньому 75,16 грн. У Varus – 74,4 грн, в Сільпо – 75,49 грн, у Novus – 75,99 грн.

"Біло" Селянське 72,6% 200 г обійдеться в середньому 75,16 грн. У Varus – 74,4 грн, в Сільпо – 75,49 грн, у Novus – 75,99 грн. Соняшникова олія "Олейна" (1 пляшка 870 мл) коштуватиме в середньому 51,16 грн . В АТБ можна знайти за 43,9 грн, в Сільпо – 49,69 грн, у Varus – 59,9 грн.

"Олейна" (1 пляшка 870 мл) коштуватиме в середньому . В АТБ можна знайти за 43,9 грн, в Сільпо – 49,69 грн, у Varus – 59,9 грн. Пакет цукру 1 кг обійдеться наразі у 28,4 грн в АТБ, 29,9 грн у Varus. Середня ціна за даними порталу Мінфін – 29,52 грн.

1 кг обійдеться наразі у 28,4 грн в АТБ, 29,9 грн у Varus. Середня ціна за даними порталу Мінфін – Ванільний цукор коштуватиме в середньому 1,5 грн за пачку.

коштуватиме в середньому за пачку. Сир кисломолочний "Молокія" 5% у пакеті 350 грамів коштуватиме в АТБ – 53,9 грн, у Сільпо – 51,99 грн.

"Молокія" 5% у пакеті 350 грамів коштуватиме в АТБ – 53,9 грн, у Сільпо – Ціна за баночку сметани "Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, у Varus – 28,9 грн, в Сільпо – 29,79 грн. В середньому ціна становить – 29,4 грн.

"Простонаше" 20%, 200 г в АТБ – 29,5 грн, у Varus – 28,9 грн, в Сільпо – 29,79 грн. В середньому ціна становить – Куряче філе у супермаркетах коштує 16,17 грн за 100 г у Сільпо, 16,3 грн – у Varus, у Novus – 16,9 грн. Середня ціна за 300 г для рецепта – 49,35 грн.

у супермаркетах коштує 16,17 грн за 100 г у Сільпо, 16,3 грн – у Varus, у Novus – 16,9 грн. Середня ціна за 300 г для рецепта – Кілограм ріпчастої цибулі обійдеться в АТБ – 15,65 грн, у Varus – 14,5 грн, у Сільпо – 16 грн. Середня ціна за 2 цибулини приблизно 200 г – 3,1 грн.

Повний набір продуктів для приготування млинців із солоною, солодкою начинками та сметаною коштуватиме в середньому 368,9 грн.

При цьому собівартість 20 налисників за рецептом без начинки складатиме 66 грн. Собівартість 1 млинця з солодкою начинкою приблизно 9,3 грн, із м'ясною – 8,8 грн.

Ціни на готові млинці в кафе та супермаркетах

У "Пузатій хаті" порція налисників з малиною та сиропом коштуватиме 72 грн (2 штуки).

Скріншот puzatahata.ua

До свята Колодій в меню з'явилися нові страви на основі млинців. Найдешевші – налисники з яблуками та абрикосами – 62 грн за млинець. Налисник зі шпинатом та сиром Пармезан обійдеться у 68 грн, а млинець із лососем та сиром Філадельфія коштуватиме 110 грн (порція 165 г).

У кулінарії "Сільпо" готові млинці можна купити за ціною від 10,4 грн (100 г) за "пустий" млинець-основу.

Скріншот shop.silpo.ua

Млинці з м'ясом у "Сільпо" коштуватимуть 23,9 грн/100 г, налисники з сиром – 14,9 грн/100г.

У кафе-кулінарії Novus млинці продають поштучно. Налисник із сиром (30 г) коштуватиме – 8,97 грн. Млинець із м'ясом обійдеться в 15,45 грн (50 г).

Скріншот novus.online

Заморожені напівфабрикати також можуть стати у пригоді для святкування Масляни.

Фасовані млинці з солодким сиром "Левада" у Varus коштуватимуть 36,5 грн за 310 г млинці з курячим м'ясом – 41,9 грн.

В АТБ налисники "Своя лінія" з сиром (370 г) – 49,3 грн, за тією ж ціною продають млинці із м'ясом курки.

Тож якщо з якихось причин спекти млинці на Масляну немає можливості, виручать страви з кафе або напівфабрикати. Але як порівняти з домашніми, ціни на готові млинці будуть вищими.