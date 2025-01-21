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"Готуємо консульства: у Польщі відреагували на плани Трампа щодо депортації мігрантів

Польща, Вівторок 21 січня 2025 15:52
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"Готуємо консульства: у Польщі відреагували на плани Трампа щодо депортації мігрантів Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща підготує свої консульства у Сполучених Штатах Америки до ймовірних депортацій поляків. Таке рішення прийняли після того, як американський президент Дональд Трамп анонсував "найбільшу депортацію мігрантів" в історії США.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами Туска, він звернувся до міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з проханням підготувати польські консульства у США до ймовірних депортацій поляків у зв'язку із заявами Трампа.

"Після перших повідомлень про можливу депортацію нелегальних іммігрантів зі США я попросив міністра закордонних справ підготувати наші консульства, пости та служби у США до можливих наслідків цих рішень щодо поляків, які працюють. і живуть у США з різним статусом і рівнем легальності", - заявив прем'єр.

Туск додав, що американська адміністрація поки не оприлюднила подробиць анонсованої Трампом депортації.

"Ми не отримали інформації, чи може ця операція торкнутися польських громадян, які проживають у США. У будь-якому випадку ми повинні бути готові, тому наші об’єкти у США якнайшвидше дістануться до наших громадян, які відчувають занепокоєння цією ситуацією", - зазначив він.

Трамп анонсував "найбільшу депортацію" в історії США

Нагадаємо, вчора, 20 січня, напередодні своєї інавгурації президент США Дональд Трамп пообіцяв швидке закриття переходів на кордоні для нелегальних мігрантів. Також він планує "найбільшу депортацію" в історії країни.

Радник Трампа з питань національної безпеки Трампа Майк Волтц заявив, що адміністрація новообраного президента готова першої ж хвилини після інавгурації розпочати висилку іммігрантів зі США. Заплановані рішучі дії з боку імміграційної служби.

Одразу після інавгурації Трамп підписав указ, яким оголосив нелегальну імміграцію на американо-мексиканському кордоні надзвичайною ситуацією.

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Дональд Туск Сполучені Штати Америки Польща Дональд Трамп
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