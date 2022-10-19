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Готівки в обігу стає менше: НБУ назвав найбільш поширені гривневі банкноти

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 15:50
Готівки в обігу стає менше: НБУ назвав найбільш поширені гривневі банкноти Фото: Найбільш поширена банкнота в Україні - 500 гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2022 року в готівковому обігу найбільше банкнот номіналом 500 гривень (25,8% від загальної кількості), що пов’язано зі зростанням попиту на цей номінал банкнот. На другому місці 200-гривневі банкноти (24,0%), які останніми роками були найбільш поширеними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Серед банкнот найменше зараз в обігу - номіналом 10 гривень (3,9% від загальної кількості банкнот в обігу), адже НБУ поступово в міру їх зношення замінює ці банкноти на відповідні обігові монети, які можуть значно довший час перебувати в обігу.

На одного жителя України припадало: 70 банкнот і 167 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року - 71 та 162 шт. відповідно).

Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше - монет номіналом 10 гривень (0,9%).

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 жовтня 2022 року, становила 677,7 млрд грн. Зокрема: майже 3 млрд банкнот на загальну суму 672,4 млрд грн, а також понад 14,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,2 млрд грн.

Це на 50,1 млрд грн або на 8% більше, ніж на початку 2022 року (на 1 січня 2022 року - 627,6 млрд грн).

Водночас за останні пів року готівка в обігу загалом скоротилася на трохи більше 1% або на 7,3 млрд грн (станом на 1 квітня 2022 року в обігу перебувало 685 млрд грн). За вересень цього року ця тенденція була ще суттєвішою - готівка в обігу зменшилася на 10,3 млрд грн.

Готівки в обігу стає менше: НБУ назвав найбільш поширені гривневі банкноти

Нагадаємо, НБУ розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінять на монети 5 та 10 гривень та банкноти 20 та 100 гривень нового покоління.

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Національний банк України
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