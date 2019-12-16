Государство способствует коллекторам, чтобы они получили почти 5000% за безнадежные долги, - АИС

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АИС заявила о рейдерской атаке кредиторов и коллекторов

Торговая сервисная группа АИС стала объектом "рейдерской атаки" кредиторов и коллекторов. Группу незаконно лишили 60 объектов недвижимого имущества, которые находились в ипотеке, а также 39 объектов, не обремененных какими-либо ограничениями, общей стоимостью в десятки миллионов долларов, передает РБК-Украина со ссылкой на заявление АИС.

В группе считают, что поводом для захвата ее активов стала давняя кредиторская история между "Укрсиббанком" и стратегическими компаниями-партнерами АИС. Она длится с 2006 года, когда было подписано соответствующее соглашение и открыты кредитные линии для четырех предприятий.

По состоянию на апрель 2009 года, когда соглашения подошли к концу, заемщики "Укрсиббанка" вернули кредитору 100% заимствований в евро, 95% – в гривнах и 85% – в долларах США. Выполнить сделки в полном объеме помешал кризис, который обесценил гривну и впятеро сократил продажи автомобилей в Украине, заявили в компании.

При этом, отмечается в заявлении, "Укрсиббанк" имел действующие договора ипотеки и мог без согласований продать объекты недвижимости, погасив задолженность, но там не воспользовались правом взыскания на предметы ипотеки. В мае 2017 года истекли сроки предъявления исполнительного документа и задолженность уже не могла быть получена в публично-правом порядке, утверждают в АИС.

Однако, еще в октябре 2013 года, одновременно с подачей иска о взыскании ипотеки, "Укрсиббанк" обратился в Следственное управление ГУ МВД Украины с заявлением об уголовном правонарушении. С этих действий началась "рейдерская атака" на собственные активы АИС, арендованные – на которых работали независимые дилеры под брендом АИС, а также объекты, не имеющие отношения к сети, заявили в пресс-службе.

В ноябре 2017 "Укрсиббанк", понимая слабость своих позиций, продал права требования по всем кредитным договорам ООО "Украинская металлургическая компания", входящему в сферу влияния одного из бывших собственников "Укрсиббанка". Коллекторы заплатили лишь 2% номинальной стоимости, поскольку рассматривали сделку по приобретению безнадежной задолженности как рисковую.

Как утверждает АИС, далее "Украинская металлургическая компания" неправомерно получила статус потерпевшего в уголовном производстве, возбужденном еще в 2013-м. Действия коллекторов поддержал государственный эксперт, определив размер причиненного им вреда в 2,2 млрд гривен, несмотря на то, что реальные расходы на приобретение прав требования не превысили 50 млн гривен. То есть разница между расходами и ожидаемым доходом коллекторов составила ничем не обоснованные 4400%, говорится в заявлении.

В группе отмечают, что эти действия объясняются намерениями завладеть их экономическими активами. "Торговую сеть "АИС" лишили 60 объектов недвижимого имущества, которые были в ипотеке, а также 39 объектов, необремененных ограничениями, общей стоимостью в десятки миллионов долларов.

Их без тендерных процедур передали в управление компании ООО "ЖК Воздвиженка", входящей в общую с Украинской металлургической компанией бизнес-группу. Таким образом системный бизнес, который определял деятельность отрасли, лишили возможности вести хозяйственную деятельность", - говорится в сообщении.