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Государство намерено поддержать наиболее пострадавшие отрасли, - Шурма

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Киев, Среда 12 января 2022 21:07
Государство намерено поддержать наиболее пострадавшие отрасли, - Шурма Фото: Ростислав Шурма (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Отрасли, которые больше всего пострадали от искажения рыночной ситуации, например пандемии COVID-19 или 20-кратного подорожания газа, могут рассчитывать на поддержку государства.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

"Многие отрасли получили значительную выгоду от бума на сырьевые товары, то есть достаточно маржи, чтобы пережить эти три-четыре месяца пиковых цен на энергоресурсы. Но есть действительно отдельные сектора, где бума цен не было. Там будем принимать точечные меры", - сказал он, в частности, комментируя ситуацию на рынке природного газа.

Шурма подчеркнул, что для населения такое подорожание газа также было бы сверхчувствительным, поэтому государство отреагировало очень быстро.

"Хотя цена на газ выросла в 20 раз, мы эту ситуацию искусственно удержали (для населения, - ред.). Что касается индустрии, будем секторально смотреть", - отметил заместитель главы ОП.

В качестве еще одного примера такого подхода он привел программу "єПідтримка", которая точечно помогает секторам, наиболее пострадавшим от введенного в пандемию COVID-19 карантина.

"В программе нет отелей и ресторанов, потому что мы изучили статистику - там нормальная динамика. Возможно, в отелях не допандемическая загрузка, но динамика хорошая. А вот некоторые сектора действительно просели", - пояснил Шурма.

По его словам, в спортивных клубах или театрах сильно уменьшилось посещение, в то же время осталась необходимость содержать и отапливать большие площади.

"Поэтому будем общаться с индустриями, изучать, где действительно проседание, а где спекуляции. Где действительно проблема, будем искать инструменты для помощи", - подчеркнул заместитель главы ОП.

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