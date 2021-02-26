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Государство должно продлить действие пошлин на экспорт металлолома, - эксперт

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 11:33
Государство должно продлить действие пошлин на экспорт металлолома, - эксперт Фото: "Арселор Миталл Кривой Рог" (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Продление действия экспортной пошлины на металлолом позволит обезопасить отечественных металлургов от дефицита сырья и поддержать их в условиях кризиса.

Об этом заявил заместитель гендиректора "Арселор Миталл Кривой Рог" Владимир Ткаченко на совещании относительно функционирования металлургических предприятий и их обеспечения металлоломом, которое состоялась в комитете Верховной рады по вопросам экономического развития.

"Заготовка металлолома в Украине каждый год - 180-200 тысяч тонн в месяц. А мы потребляем около 65. Я думаю, что могли бы и больше потреблять. И я слышу от наших людей, которые отвечают за доставку этого ценного сырья, что существует дефицит этого продукта", - рассказал Ткаченко.

По его словам, сейчас власть должна защитить отечественных металлургов и продлить на следующие 5 лет действие пошлин на экспорт металлолома, который является для них важным сырьем.

По его мнению, лишь при поддержке государства украинские металлурги смогут удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса.

"Мы действительно скатываемся и скатываемся в мировом рейтинге вниз, и выплавки стали у нас меньше. У нас нет другого пути, как заботиться о своих производителях и о сырьевой базу. Учитывая также, что у нас и электроэнергия, и цены на газ выше, чем у наших соседей, у конкурентов, я думаю, металлолом мы должны сохранить для наших производителей. И в первую очередь - это, разумеется, тем способом, который действует сейчас. То есть, продлить действие экспортной пошлины на следующие 5 лет", - отметил Ткаченко.

Напомним, ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволило Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому его необходимо продлить действие.

народный депутат Муса Магомедов подчеркнул: продление действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллионы гривен налогов.

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