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На государственных ТЭС запасы угля в 2 раза ниже минимально допустимого уровня, - Минэнерго

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 14:08
На государственных ТЭС запасы угля в 2 раза ниже минимально допустимого уровня, - Минэнерго Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Запасы угля на государственных ТЭС компании "Центрэнерго" по состоянию на 3 декабря остаются в 2 раза ниже минимально допустимого уровня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Суммарно на 3 ТЭС государственной компании находится 123,2 тыс. тонн при минимально допустимых 227,6 тыс. тонн. Ни на одной из госТЭС фактический запас угля не достигает минимального необходимого уровня.

Наиболее критичная ситуация на Углегорской ТЭС. На ней находится 21 тыс. тонн при минимально допустимых 77,6 тыс. тонн.

На Змиевской ТЭС находится 59,5 тыс. тонн из минимально необходимых 99,4 тыс. тонн. На Трипольской - 42,7 тыс. тонн при необходимых 50,6 тыс. тонн.

Напомним, начиная с сентября государственные ТЭС "Центрэнерго" работают минимально допустимым составом оборудования. Из-за отсутствия угля простаивает 13-14 энергоблоков из 23. Еще 6 находятся в ремонтах.

Простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго" стал одной из причин начала импорта электричества из Беларуси.

Как сообщалось, НКРЭКУ назначила внеплановую проверку государственной компании "Центрэнерго" из-за отсутствия угля на ее ТЭС. Проверка коснется также и частных ТЭС, на которых ситуация с углем менее критична.

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