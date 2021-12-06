На государственных ТЭС запасы угля в 2 раза ниже минимально допустимого уровня, - Минэнерго

Запасы угля на государственных ТЭС компании "Центрэнерго" по состоянию на 3 декабря остаются в 2 раза ниже минимально допустимого уровня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Суммарно на 3 ТЭС государственной компании находится 123,2 тыс. тонн при минимально допустимых 227,6 тыс. тонн. Ни на одной из госТЭС фактический запас угля не достигает минимального необходимого уровня.

Наиболее критичная ситуация на Углегорской ТЭС. На ней находится 21 тыс. тонн при минимально допустимых 77,6 тыс. тонн.

На Змиевской ТЭС находится 59,5 тыс. тонн из минимально необходимых 99,4 тыс. тонн. На Трипольской - 42,7 тыс. тонн при необходимых 50,6 тыс. тонн.