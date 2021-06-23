В Госрыбагентстве разоблачили коррупционную схему на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила коррупционную схему в подразделениях Государственного агентства рыбного хозяйства. Преступные действия чиновников нанесли государству ущерб на более чем 20 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители разоблачили сразу несколько коррупционных механизмов. Все они были "построены" на фиктивных договорах, которые заключали подчиненные Агентству предприятия.

Установлено, что соглашения существовали только на бумаге, но "к их внедрению никто не переходил".

Среди прочего, правоохранители установили такие факты с признаками фиктивности как использование водоемов и их зарыбление, а также строительство на территории Киевской области предприятия по выращиванию рыбных биоресурсов.

При проведении обысков правоохранителями были изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности злоумышленников.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам и соучастникам преступной деятельности.

Фото: Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)