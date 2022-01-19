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Госрегулирование цен на газ приведет к снижению добычи и росту цен, - Energy Club

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Киев, Среда 19 января 2022 15:44
Госрегулирование цен на газ приведет к снижению добычи и росту цен, - Energy Club Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное регулирование цен на газ приведет к увеличению импорта газа, дальнейшему росту цен и будет иметь негативные последствия для всей газодобывающей отрасли Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление энергетического сообщества Energy Club.

"Применение нерыночных инструментов регулирования цены в первую очередь негативно повлияет на украинскую газодобычу, ведь компании будут вынуждены пересмотреть инвестиционные программы и объемы бурения, что приведет к увеличению импорта газа, которое приведет к дальнейшему росту цен на газ", - говорится в нем.

Energy Club отмечает, что решения Кабинета Министров нарушают ряд международных обязательств Украины, Конституцию Украины и законы "О рынке природного газа" и "О государственной помощи субъектам хозяйствования" путем ограничения конкуренции и нарушения права частной собственности из-за экспроприации газа собственной добычи.

В то же время, европейские страны используют рыночные механизмы, такие как адресные субсидии домохозяйствам и снижение налогов для уязвимых секторов бизнеса, при урегулировании тяжелой ситуации, которая возникла из-за роста цен на газ.

Также в Energy Club добавили, что такие действия правительства в отношении газодобывающего сектора распространят свой негативный результат на экономику всей страны и приведут к ухудшению инвестиционного имиджа Украины.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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