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Госдеп начал расследование усилий администрации Байдена в Афганистане

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США, Вторник 19 октября 2021 01:22
Госдеп начал расследование усилий администрации Байдена в Афганистане Фото: Госдеп начал расследование усилий администрации Байдена в Афганистане (statedept.tumblr.com)
Автор: Анна Полисученко

Госдеп США начал расследование усилий администрации президента Джо Байдена в Афганистане. Расследование касается недавнего вывода американских войск из республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Во время расследования генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу уделит внимание программе выдачи специальных иммиграционных виз, процессу переселения афганских беженцев в США, а также эвакуации американского дипломатического персонала из Кабула.

Дайана Шоу уже уведомила конгресс о планах провести расследование.

Кроме того, она заявила о запуске "надзорных проектов" относительно прекращения военных и дипломатических усилий США в Афганистане.

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