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Госаудитслужба выявила хищения компанией главы НКРЭКУ бюджетных средств, - нардеп

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Киев, Пятница 14 мая 2021 18:01
Госаудитслужба выявила хищения компанией главы НКРЭКУ бюджетных средств, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственная аудиторская служба и департамент аудита Киевской городской государственной администрации выявили факты хищения средств городского бюджета компанией действующего председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

"Теперь официально: компания председателя НКРЭКУ причастна к хищению бюджетных средств. В распоряжении Временной следственной комиссии копии аудиторских заключений КГГА и Госаудитслужбы в отношении конкретных фактов злоупотреблений компании действующего председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка при получении средств из бюджета города Киева. В том числе злоупотребления касаются периода, когда Тарасюк занимал должность члена НКРЭКУ", - сообщил нардеп.

По словам Наливайченко, государственными контролирующими органами в 2016-2019 годах были обнаружены махинации на миллионы гривен во время получения компанией председателя НКРЭКУ "Трест Киевэлектромонтаж" средств от коммунального предприятия "Киевгорсвет".

"Согласно копии аудиторской проверки, только в 2018 году компания председателя НКРЭКУ завысила стоимость материалов по 4 контрактам на наружное освещение столице на 10%, что привело к перерасходу бюджетных средств на сумму 3 млн грн", - сообщил Наливайченко.

Копия этого документа находится в открытом доступе на сайте КГГА.

Наливайченко отметил, что на днях ГФС вместе со столичной прокуратурой проводили обыски в помещениях КП "Киевгорсвет" и его ряда подрядных организаций.

Напомним, согласно официальной декларации председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк обладает 9,16% акций ПАО "Трейст Киевэлектромонтаж" через кипрскую компанию Deelack Investments Limited.

После назначения Валерия Тарасюка председателя НКРЭКУ осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией. Летом 2020 года НАПК начали антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов через энергетические компании его брата.

Весной 2021 года семья Тарасюка переоформила часть семейного бизнеса на сейшельский офшор "Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд". Первой была переоформлена компания "Интермидиари Трейд", которую брат главы НКРЭКУ основал 4 января 2021 года, на следующий день после начала импорта тока из России и Беларуси.

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