Гороскоп здоровья на июнь для всех знаков Зодиака: кому нужно поберечь себя

Гороскоп здоровья на июнь 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп здоровья на июнь расскажет о главных опасностях месяца

Гороскоп здоровья на июнь составил известный экстрасенс и ясновидящий Хаял Алекперов, которому дважды удалось победить в "Битве экстрасенсов". Из астрологического прогноза вы сможете узнать, какие органы наиболее уязвимы в этот период у всех знаков Зодиака и что нужно сделать, чтобы защитить себя.

Кому нужно опасаться проблем с пищеварением, эмоциональных разладов или внезапной апатии ко всему? А кто похвастается богатырским здоровьем, которое к тому же окрепнет? Об этом рассказал Хаял Алекперов, пишут "Факты".

Овен

У Овнов появится замечательный шанс побороть свои хронические болезни. Главное, что нужно сделать представителям знака, это планомерно придерживаться рекомендаций врачей.

Телец

Тельцам стоит задуматься над своим питанием. Возможно, вы что-то делаете не так. И именно отсюда все проблемы с желудочно-кишечным трактом. Не экспериментируйте со строгими диетами и избегайте гастрономических изысков.

Близнецы

Вас в июне посетят душевные терзания, что станут причиной ночных кошмаров и бессонницы. Чтобы избежать проблем, проще относитесь к мелким неурядицам и трудностям.

Рак

В первый месяц лета Раки рискуют получить травму или даже перелом. Звезды советуют вам избегать экстремальных видов спорта и чрезмерных физических нагрузок.

Лев

В июне у Львов есть отличные шансы избавиться от вредных привычек. Бросьте курить, не переедайте, звезды будут способствовать вам в этом. Но вам придется заняться своим здоровьем уже сейчас.

Дева

У Дев в этот период обострится метеозависимость. Вас будут одолевать приступы головной боли, сонливости, скачки давления. Звезды советуют уделить время умеренным спортивным нагрузкам, чтоб "разогреть кровь".

Весы

В июне Весам стоит особенно беречь свои суставы и связки. Не стоит торопиться во время ходьбы или физических нагрузок, так как есть большая вероятность травмировать колени, локти или получить растяжение.

Скорпион

Обиды, которые Скорпионы мастерски скрывали под маской безразличия, могут вылиться в серьезные проблемы с эндокринной системой. А потому звезды советуют вам чаще говорить с близкими по душам.

Стрелец

В июне Стрельцы могут разрываться между карьерными и бытовыми хлопотами. Во всех сферах скопится масса дел, которые будут требовать вашего немедленного вмешательства, избегайте нервного срыва и больше отдыхайте.

Козерог

Легкомысленное отношение Козерогов к своему здоровью в этом месяце может сыграть с вами злую шутку. Не стоит игнорировать даже легкое недомогание. Не откладывайте визит к врачу и старайтесь пройти лечение до конца.

Водолей

Нервная система Водолеев в июне будет крайне уязвимой. А потому звезды советуют представителям знака избегать чрезмерных переживаний и тем более выяснений отношений с окружающими людьми.

Рыбы

Слабым местом Рыб в июне станет зрение. Вам нужно начать контролировать время, которое вы проводите с гаджетами, перед монитором или телевизором. Не откладывайте поход к окулисту, если вас что-то настораживает.

Также мы писали, гороскоп на июнь по картам Таро, какие перемены ждут все знаки Зодиака.

К слову, астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака в день июньского полнолуния.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler