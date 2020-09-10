Города Сумской области обратились к парламенту из-за угрозы срыва отопительного сезона

Газовый вентиль (dtek.com)

Общины городов Шостка, Конотоп, Ромны, Ахтырка и Белополье Сумской области просят Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроектов по стабилизации рынка природного газа. К обращению присоединилась Федерация работодателей области.

Об этом говорится в письме общин, направленном в Верховную раду.

"По состоянию на 1 сентября предприятия ТКЭ Сумской области задолжали за газ 471 млн гривен. Часть этой суммы – это начисленные поставщиками штрафы и инфляционные компенсации, для погашения которых у ТКЭ нет источников, ведь это предусмотрено в тарифах на тепло. В то же время наличие задолженности за природный газ создает угрозу прекращения газоснабжения, что приведет к срыву следующего отопительного сезона. Сейчас, из-за автоматического списания поступлений на счета тепловиков, возникли проблемы с ремонтами сетей в городах Сумщины", - говорится в сообщении.

Общины городов Сумской области просят представителей комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народных депутатов ВР вмешаться в кризисную ситуацию и принять решение по финансовому оздоровлению отрасли. В частности, ускорить рассмотрение инициатив по внесению изменений в ЗУ "О рынке природного газа", которые касаются финансовой стабилизации и решения проблемы долгов в отрасли.

"Решение о рынке газа, изложенные в законопроектах №3580, №3800-1, не требуют средств из государственного бюджета и стабилизируют отрасль теплокоммунэнергетики для устойчивого прохождения отопительного сезона без резкого роста тарифов и цен", - говорится в обращении.