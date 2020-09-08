Города Ровенской области настаивают на урегулировании долгового кризиса на рынке газа

Газовый вентиль (УНИАН)

Ровенская ОГА, мэры и городские советы Дубно, Здолбунова, Березно, Костополя направили письма в Верховную Раду Украины, в которых обратились с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта №3800-1. В нем говорится о взаимозачетах и списании безнадежных долгов за газ.

Существующий долговой кризис ставит под угрозу подготовку к отопительному периоду сетей и оборудования теплоснабжающих предприятий области, которые обеспечивают теплом не только дома горожан, но и учреждения социальной сферы.

"Сейчас все средства, которые получают теплоснабжающие предприятия Ровенщины, сразу направляются на погашение долгов за газ, которые возникли в предыдущие несколько лет", - говорится в письмах, которые направили в Верховную раду городские главы и советы Дубно, Здолбунова, Костополя, Березно и областной власти.

1 сентября 2020 года долги коммунальных предприятий Ровенской области за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составили 413 млн гривен.

"Из-за популизма нашей центральной власти тарифы на тепло были меньше, чем наши потери. То есть предприятие работало себе в убыток. С 2016 года и до сегодняшнего дня правительство так и не урегулировало этот вопрос и не компенсировало убытки тепловиков. Для ООО "Ровнотеплоэнерго" сумма ущерба составляет 212 млн гривен. Такая критическая ситуация наблюдается по всей нашей области", - сообщил директор теплоснабжающего предприятия Юрий Приварський.

Большая часть долгов сформирована штрафами, пенями, неустойками, оплата которых не предусмотрена действующими тарифами. Отмечается, что долговая проблема зашла в тупик: тарифы на тепловую энергию пересматриваются, долги накапливаются. В итоге отмечается, что конечным пострадавшим в данном противостоянии является население, которое не может рассчитаться в отопительный сезон и рискует остаться без тепла.

В таких условиях Ровенская ОГА и руководители городов области призывают Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта 3800-1, в котором предложены пути решения долгового кризиса на рынке газа и финансового оздоровления тепловой и газовых отраслей перед отопительным сезоном.

По оценкам экспертов Первой энергетической ассоциации Украины, общая сумма долга на рынке газа достигла 114 млрд гривен, и значительная часть этих долгов может быть списана за счет проведения взаимозачетов. А списание долгов предприятиям ТКЭ не требует дополнительных средств из государственного бюджета и урегулирует ситуацию во время нового отопительного сезона без внедрения непопулярных решений – резкого увеличения тарифов на отопление для населения.