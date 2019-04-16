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Гонтарева была второй угрозой экономике после агрессии России, - Бахматюк

Новости » Экономика    16.04.2019 - 09:06
Гонтарева была второй угрозой экономике после агрессии России, - Бахматюк
Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Бахматюк раскритиковал политику Гонтаревой на посту главы НБУ

Массовое закрытие коммерческих банков, ставшее результатом политики экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, оказалось крупнейшей ошибкой в экономической политике государства и нанесло сильный урон экономике страны. Об этом заявил собственник группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Я считаю, что оценку банкопаду скоро дадут. Думаю, это самая бессмысленная вещь, которая была сделана в экономической плане на территории Украины. Как бы это не называли - чисткой, очищением – меня никто не переубедит. Ведь если хирург отрезает палец, когда в организме гангрена, он спасает организм. Если же он отрезает руки, ноги, уши и оставляет какой-то обрубок, то это не очищение, это делает невозможным дальнейшую жизнь", - пояснил Бахматюк.

По его мнению, только суперкритические факторы могли бы оправдать
такие действия НБУ, но их не было.

"Я считаю, что неоправданно ввести, к примеру, 300 млрд грн и возвращать 1%. Я считаю, что неоправданно уничтожить 40% ВВП, когда можно было ограничится 12%. Только нужно было нежнее это делать", - добавил бизнесмен.

Как известно, в 2014-2015 гг. неплатежеспособными были признаны более 90 украинских банков, активы которых, по данным НБУ, до кризиса составляли около трети активов нашей банковской системы. Во многих случаях собственники жаловались, что им просто не дали возможности докапитализировать и спасти свои банки. В частности, у Бахматюка считают, что именно в результате действий НБУ закрылись и два его банка - "Ви Эй Би" и "Финансовая инициатива". Он утверждает, что оснований для признания их неплатежеспособными не было.

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