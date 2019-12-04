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Гончарук пригрозил уволить неэффективных чиновников

Новости » Политика     04.12.2019 - 10:05
Гончарук пригрозил уволить неэффективных чиновников
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин вводит системную оценку показателей работы глав ОГА

Правительство с 2020 вводит системную оценку показателей работы глав областных государственных администраций (ОГА). Об этом во время селекторного совещания с главами областных госадминистраций заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Гончарука, тот чиновник, который систематически не будет показывать результаты, будет уволен с должности.

"В Программе действий правительства мы четко прописали, что построим интегрированную систему оценки эффективности работы чиновников. Поэтому с 2020 года мы вводим системную оценку показателей работы глав ОГА. Она будет показывать - кто работает на результат, а кто саботирует работу и требует замены”, - отметил Гончарук.

По его словам, для оценки эффективности работы чиновников в Кабмине разработали систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI). Он также добавил, что соответствующий проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Порядка и Методики экспериментального проведения мониторинга и оценки эффективности глав ОГА, Киевской и Севастопольской ГГА" уже подготовлен.

"Мониторинг и оценка деятельности будет изучать эффективность управленческой деятельности – глав ОГА, выявлять проблемные вопросы развития региона и причин их возникновения, а также повышать эффективность управленческих решений органов исполнительной власти", - пояснил премьер.

Он также добавил, что оценивание будет проводить Секретариат Кабинета министров на основании имеющихся данных государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, ГГА и других источников открытых данных.

"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться - ему придется попрощаться со службой. Госдолжность больше не будет местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами", - подытожил Гончарук.

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