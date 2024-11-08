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Голови громад просять президента залишити в місцевих бюджетах реверсну дотацію

П'ятниця 08 листопада 2024 20:16
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Голови громад просять президента залишити в місцевих бюджетах реверсну дотацію Фото: голови громад просять президента залишити в місцевих бюджетах реверсну дотацію (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Місцеві голови звернулись до президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського з проханням залишити кошти реверсної дотації в бюджетах громад у 2025 році. Це дозволить захистити громадян від зростання тарифів та блекаутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Асоціації міст України.

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко сільських, селищних і міські голів, які підписали заяву.

"Голови великих і маленьких громад звернулись до президента України про збереження коштів реверсу в місцевих бюджетах. І це правильно - працювати разом, посилювати один одного, знаходити спільні рішення. В Києва реверсу немає. Немає і 64% ПДФО в київському бюджеті, тільки 40%. Та я теж приєднуюсь до своїх колег і прошу залишити в доходах громад кошти реверсу, 64% і єдиного податку", - заявив Кличко.

Ці кошти дозволять захистити громадян України від стрімкого росту тарифів чи зриву опалювального сезону, від блекаутів і відсутності критичного медичного забезпечення, заявляють в АМУ.

В повідомленні зазначено, що проєктом Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" передбачається вилучити з доходів бюджетів громад кошти реверсної дотації. Йдеться про 189 громад і загальну суму 12,9 млрд грн.

В АМУ зазначають, що народні депутати України виступають проти позиції уряду. Бюджетними висновками парламент доручив Кабміну визначитися щодо доцільності нездійснення у 2025 році передачі реверсної дотації з бюджетів місцевого самоврядування до державного бюджету. Окрім того, щодо збереження коштів реверсу в бюджетах громад до Віцепремʼєр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби звернулись 68 народних обранців.

Очільники громад у зверненні до Президента України також навели обґрунтування необхідності збереження коштів реверсу в місцевих бюджетах і запропонували джерело для цього в проєкті Державного бюджету - безпідставно збільшену на наступний рік додаткову (не базову) дотацію.

"Всі ми підтримали План перемоги України й робимо все для нашої спільної Перемоги. План стійкості потребує сильних громад і збереження коштів реверсної дотації в місцевих бюджетах, – тільки так ми зможемо спільно посилити Україну та забезпечити максимальну єдність всередині держави", - зазначено у зверненні.

Асоціація міст України направила звернення Президенту України та спільно з громадами всієї України робить все для збереження в місцевих бюджетах реверсу, єдиного податку та 64% ПДФО, йдеться у повідомленні на сайті АМУ.

Раніше повідомлялося, що народні депутати України з усіх фракцій і груп Верховної Ради підписали звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби щодо збереження реверсної дотації та 64% ПДФО в бюджетах громад.

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