Голова НКЦПФР: держава має побудувати сприятливі умови, щоб оперувати біржею в Україні

В Україні треба розглянути можливість зменшення державної частки в Національному депозитарії України та Розрахунковому центрі, щоб туди прийшов приватний капітал, який буде зацікавлений у розвитку цих інституцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацкомісії з цінних паперів Руслана Магомедова в інтервʼю Liga .

"Ми маємо створити прибуткову бізнес-модель біржового клірингового холдингу в Україні, щоб це стало шляхом для комфортних умов руху капіталу західних та вітчизняних інвесторів. До цього процесу ми хочемо залучити міжнародного партнера та його досвід саме для проєктування такої технологічної моделі в Україні", - наголосив Магомедов

Також, на його думку, держава має побудувати сприятливі умови, в першу чергу, законодавчі та регуляторні, щоб створювати та оперувати біржею в Україні стало вигідно та цікаво.

"Треба розглянути можливість зменшення державної частки в Національному депозитарії України та Розрахунковому центрі, щоб туди прийшов приватний капітал, який буде зацікавлений у розвитку цих інституцій. Вкрай важливо починати всі процеси саме зараз. І це розуміє уряд", - додав він.

За його словами, робочі комунікації та зустрічі в цьому напрямку тривають постійно.

"Нещодавно було установче засідання саме про стратегічне бачення, на якому були присутні Міністерство економіки, Офіс президента, Нацбанк, Фонд державного майна та інші, під час якого ми домовились проводити такі зустрічі на регулярній основі. І це важливо. Я вважаю, що цей діалог відновили досить своєчасно і наша продуктивна зустріч була корисної для всіх учасників", - резюмував Магомедов.