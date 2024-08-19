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Голова дисциплінарної комісії НАБУ має бути відведений через упередженість, - Углава

Понеділок 19 серпня 2024 13:27
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Голова дисциплінарної комісії НАБУ має бути відведений через упередженість, - Углава Фото: голова дисциплінарної комісії НАБУ має бути відведений через упередженість (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Перший заступник Директора НАБУ Гізо Углава сьогодні, 19 серпня, подав до Дисциплінарної комісії НАБУ заяву про відвід голови Комісії Віктора Прудковських через його упередженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гізо Углави.

"Рада громадського контролю при НАБУ (РГК) у червні цього року на підставі розповсюджуваних зацікавленими особами чуток безапеляційно заявила, що я причетний до розголошення інформації і мене потрібно звільнити з НАБУ. Висновки були зроблені «без суду й слідства", - заявив Углава.

За його словами, Віктор Прудковських, член РГК при НАБУ попереднього й нинішнього скликання та один з членів Дисциплінарної комісії НАБУ, підтримав цей безпідставний, бездоказовий висновок (що вбачається з його реакції на публікацію у ФБ).

Тобто особа, яку призначено головою Дисциплінарної комісії, має заздалегідь сформовану думку стосовно результатів розгляду службового розслідування ще до того, як його матеріали розглянуто Дисциплінарною комісією НАБУ.

"Варто зазначити, що я майже два роки працював з Віктором Прудковських у Дисциплінарній комісії, і був свідком того, як він завжди ретельно дотримувався процедур та принципів справедливості. Саме тому я щиро сподіваюся, що він розуміє важливість неупередженості у цьому процесі. Задля уникнення можливості маніпулювання при винесенні всією комісією рішення, наполягаю на відведенні Віктора Прудковських", - зазначив Гізо Углава.

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