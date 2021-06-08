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В "Голосе" заявили, что с олигархами должен бороться АМКУ, а не "пустые законы"

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Киев, Вторник 08 июня 2021 14:23
В "Голосе" заявили, что с олигархами должен бороться АМКУ, а не "пустые законы" Фото: Ярослав Железняк (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Антимонопольный комитет Украины по закону имеет достаточно полномочий, чтобы предотвратить существование олигархических структур. "Пустыми" законопроектами власть пытается подменить реальные инструменты и имитирует борьбу с монополиями.

Об этом заявил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Бороться с монополиями - это прямая функция Антимонопольного комитета. Это мировая практика ограничения влияния олигархов на политическую и экономическую жизнь страны. И украинское законодательство дает все полномочия АМКУ для этого. Если власть хочет реально бороться с олигархами, то в первую очередь должна обеспечить эффективную работу антимонопольных органов и выполнение антимонопольного законодательства", - заявил Железняк.

Он также отметил, что в президентском законопроекте относительно олигархов вместо АМКУ полномочия определять олигархов почему-то передаются в СНБО.

К тому же, предусмотренные в законе критерии и ограничения являются скорее фикцией, чем реальным противодействием монопольному влиянию отдельных лиц. Например, финансирование политических партий или участие в большой приватизации ни одна монопольная структура и сейчас не делает напрямую. Поэтому поданный властью законопроект никак не ограничивает влияние олигархов на процессы в стране.

Нардеп добавил, что деолигархизация в Украине возможна исключительно через установление равных правил для всех и системные институциональные изменения - реформу судебной власти, активизацию работы АМКУ, изменения в законодательство о медиа, реформу корпоративного управления госпредприятий.

По его словам, "Голос" будет нарабатывать соответствующие изменения в законы, чтобы реально изменить ситуацию.

Как писало РБК-Украина, в Раде анонсировали наработка еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

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