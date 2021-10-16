В "Голосе" призвали отменить результаты голосования за закон об олигархах
Фракция "Голос" призывает решить проблему закона об олигархах путем отмены результатов голосования на ближайшем пленарном заседании.
Об этом заявила народный депутат, лидер партии Кира Рудык в эфире "Украина 24".
"Прежде всего, юридически у нас есть первый шаг - во вторник будут вынесены постановления об отмене этого закона, мы, конечно, будем их поддерживать", - заявила нардеп.
Она отметила, что идея закона о деолигархизации осквернена.
"Сейчас та же форма и тот смысл, которые были приняты, они, во-первых, не будут работать, а во-вторых, количество преступлений, которые были допущены во время приема и во время подписания - они абсолютно нивелируют возможность этого закона работать", - добавила Рудык.
Она также призвала парламент дождаться выводов Венецианской комиссии по его законопроекту.
Напомним, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому даются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.