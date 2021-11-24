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Гололед, мокрый снег и мороз до -9: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Среда 24 ноября 2021 06:00
Гололед, мокрый снег и мороз до -9: прогноз погоды на сегодня Фото: 24 ноября ожидается мокрый снег, морозы до -9 и гололедица (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 ноября местами в западных, северных и центральных областях ожидается мокрый снег. Ночью ударят морозы до -9, на дорогах местами гололедица

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях днем синоптики прогнозируют +3 +5 градусов, ночью -1 -3. Ночью местами мокрый снег.

На севере страны днем ожидается от -1 до +5, а ночью -1 -7 градусов. Также ночью местами мокрый снег.

В восточных областях днем столбики термометра будут колебаться в пределах от -1 до +2, ночью -4 -9. Без осадков.

На юге страны температура воздуха днем составит +1 +7 градусов, а ночью от 0 до -6. Осадков не прогнозируется.

В центральных областях днем до +1 +6 градусов, ночью от 0 до -5 градусов. Местами с мокрым снегом ночью.

Гололед, мокрый снег и мороз до -9: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице температура воздуха днем составит +2 +4 градуса, ночью от +1 до -1 и также ожидается мокрый снег.

Гололед, мокрый снег и мороз до -9: прогноз погоды на сегодня

Напомним, что в Киеве пошел первый снег 23 ноября 2021 года.

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