За год работы новый завод RGC Production увеличил инвестиции вдвое

Фото: газовый вентиль (dtek.com)

По причине высокого спроса на продукцию современного завода RGC Production производство было расширено лазерной установкой порезки и автоматизированным сварочным роботом

С момента начала работы в мае 2019 года объем инвестиций в проект RGC Production уже превысил 50 млн гривен, а количество сотрудников выросло в шесть раз - до 170 человек. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Накануне годовщины своей деятельности RGС Production получил международные сертификаты – ISO 9001 и ISO 45001. Как отметил руководитель проекта Александр Волович, полученные сертификаты подтверждают, что на предприятии соблюдены все международные стандарты в части безопасности здоровья и охраны труда и гарантируют клиентам, что продукция производится с соблюдением заявленных международных стандартов качества.

По словам пресс-службы, в начале работы завод выпускал только шкафные газорегуляторные пункты. За прошедший год заказчикам было отгружено 600 изделий. Отмечается, что современные газорегуляторные пункты значительно уменьшают эксплуатационные расходы и имеют более длительные сроки службы. Всего в Украине насчитывается около 20 тыс. ШГРП, что исчерпали свой срок эксплуатации и ждут своей замены.

"В связи с высоким спросом на продукцию RGC Production, было принято решение расширить производство с использованием самых современных технологий. Сумма дополнительных инвестиций составила 25 млн грн. Средства были направлены на закупку нового производственного оборудования. В частности, RGC Production пополнился еще одним роботизированным сварочным комплексом, лазерной установкой автоматизированной резки и автоматической дробеструйной линией и линией химической обработки металла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расширился и ассортимент продукции RGC Production. Теперь на нем производятся блочные газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, узлы учета газа, фильтры и устройства для дистанционной передачи данных.

Фото: завода RGC Production (пресс-служба РГК)

В рамках проекта RGC Production производятся и современные модемы для узлов учета природного газа. Они предназначены как для корпоративных, так и бытовых клиентов. "Установка модема значительно упрощает взаимодействие с газораспределительной компанией и позволяет клиенту контролировать расход газа в режиме онлайн", - отметил Александр Волович.

За год работы RGC Production открыло филиал в Сумах, который специализируется на швейном производстве. По словам пресс-службы, данное подразделение создано для обеспечения сотрудников газораспределительных компаний спецодеждой, разработанной с учетом специфики каждой специальности.

"С началом карантина швейное производство было экстренно перепрофилировано на производство индивидуальных средств защиты. За два месяца работы было произведено более 100 000 защитных масок и 4 000 комбинезонов. Ими были обеспечены сотрудники газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, ведь около 12 тыс. специалистов продолжают выполнять свою работу в условиях повышенной опасности, связанной с коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева