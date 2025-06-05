У GMK Center назвали причини падіння економіки України

Макроекономічна ситуація в Україні погіршується. І на це впливають декілька чинників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичні дані GMK Center .

Так, вже у минулому році повністю вичерпався ефект відновлення економіки після важкого 2022-го і, як наслідок, низька база порівняння, яка у 2023-му забезпечувала рекордні показники економічного зростання.

Таким чином, українська економіка досягла "стелі" зростання і не здатна без додаткових позитивних структурних чинників вийти в "плюс". За підсумками першого півріччя 2025-го можна констатувати, що частина важливих українських макропоказників пішла вниз.

"У першій половині поточного року основні проблеми бізнесу - зростання тарифів природних монополій на енерго- і газозабезпечення, загроза збільшення вартості залізничних вантажоперевезень, збільшення виробничих витрат, посилення проблеми дефіциту кадрів та недостатні обсяги кредитування бізнесу. Наростання цих проблем призвело до погіршення економічної ситуації: перші показники роботи української економіки з початку року показують провал найважливіших економічних показників", - вказують у Центрі.

Так, від початку року промислове виробництво впало на 6,1% р./р, обсяг виконаних будівельних робіт - на 11% р./р. Це відбулося за рахунок значного спаду в житловому (-7,4% р./р.) та інженерному (-26,6% р./р.) будівництві, вказано у аналітиці.

"До цього можна також додати негативний вплив зовнішніх факторів – наприклад, зниження цін на низку видів української експортної продукції через тарифні війни та високу невизначеність у світовій економіці. Як результат – у І кварталі 2025 року розмір українського експорту в грошовому виразі знизився на 7,4% р./р. або на 786 млн - до 9,9 млрд доларів", - кажуть аналітики.

У Центрі підкреслюють: якщо до наявних негативних чинників додаються неправильні внутрішні управлінські рішення або бездіяльність влади в частині підтримки розвитку економіки, то економічна активність знижуватиметься і надалі.

"Для ефективного відновлення від наслідків війни, українська економіка має зростати щонайменше на 6-7% на рік. Без сильного промислового базису Україна не зможе відновиться після закінчення війни навіть до довоєнного рівня соціально-економічного розвитку", - зазнчають аналітики.

Тому, на їх думку, Україні потрібна системна підтримка базових галузей, однак наразі передумов для такого зростання немає, навіть більше, у разі зниження динаміки ВВП на тлі наростаючої інфляції Україні може загрожувати стагфляція, з якої вирватися в умовах війни буде вкрай проблематично.

"Також досі немає рішення щодо відтермінування для України дії європейського CBAM, що загрожує обрушити експорт низки базових галузей української економіки (енергетика, металургія, цементна галузь)", - наголосили у Центрі.