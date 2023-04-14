ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Гляньте правді очі": МЗС відповіло на нову скандальну заяву Орбана

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 14 квітня 2023 14:14
"Гляньте правді очі": МЗС відповіло на нову скандальну заяву Орбана Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

МЗС радить угорському прем’єру Віктору Орбану поглянути правді в очі у відповідь на його заяву про "фінансово неіснуючу Україну". Оскільки саме допомога українцям забезпечує мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка у Facebook.

"Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві", - відповів Ніколенко.

За його словами, є цинічним те, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від ЄС для підтримки своєї економічної стабільності.

"Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України - не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами", - зауважив Ніколенко.

Що сказав Орбан

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у черговий скандал. Він назвав Україну "фінансово неіснуючою" та висловив думку, що" без підтримки партнерів війна одразу закінчиться".

"Україна в фінансовому сенсі неіснуюча країна. Вона не може себе фінансувати. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Як тільки ми кажемо "ні", тоді війна закінчується", - сказав Орбан.

На його слова вже встигли схвально відреагувати в Москві.

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв назвав угорського прем'єра "молодцем"

"Молодець, сміливо і точно для європейського політика", - заявив Мєдвєдєв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Угорщина Будапешт Виктор Орбан
NEWS
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні