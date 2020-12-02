"Глубочайший геополитический вызов": В НАТО заявили об угрозе России для стран-союзников

Фото: флаг НАТО (flickr)

В евроатлантическом пространстве глубочайший геополитический вызов исходит от России. Так, Россия поддерживает мощный обычный военный и ядерный арсеналы, которые угрожают территории НАТО.

Об этом говорится аналитическом докладе НАТО 2030.

Как отмечают эксперты, Россия также угрожает НАТО в некинетическом измерении с использованием гибридных средств, которые размывают границу между войной и миром.

"Попытки НАТО нарастить надежное партнерство и привлечь Россию к формированию архитектуры евроатлантической безопасности в период после холодной войны, были отметены. В 2014 году Россия незаконно и неоправданно аннексировала Крым, вторглась и оккупировала часть Восточной Украины. Российская власть стремится к гегемонии над бывшими советскими государствами, и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, направленная заблокировать путь этих государств в продвижении к НАТО", - говорится в докладе.

В документе также говорится, что параллельно Россия пытается создавать сателлитные или зависимые государства вблизи территории стран НАТО, а также нарушает режимы контроля над вооружением, что уже привело к разрушению ДРМСД.

Кроме того, Россия разворачивает широкий гибридный набор инструментов, включая кибернетические угрозы, отравления с использованием химического оружия, политическое принуждение и тому подобное.

Исследователи приходят к выводу, что Россия имеет целью ослабить и разделить союзников изнутри путем подрыва социального равенства и самого образа жизни.

Ранее генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг заявил, что размещение российских войск в непризнанном Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы. Это подтверждает, что Россия часто нарушает международное право.