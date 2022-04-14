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Глобальные трейдеры сократят покупки сырья нефтяных компаний РФ с 15 мая, - Reuters

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Четверг 14 апреля 2022 02:38
Глобальные трейдеры сократят покупки сырья нефтяных компаний РФ с 15 мая, - Reuters Фото: нефтяные трейдеры сократит закупку нефти в РФ с 15 мая (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Крупные глобальные торговые дома планируют уменьшить с 15 мая покупки сырья российских нефтяных компаний, контролируемых Кремлем, чтобы не нарушать санкции Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Разработка европейских санкций исключает покупку нефти компаний "Роснефть" или "Газпромнефть", которые не считаются "строго необходимыми" для обеспечения энергетической безопасности стран ЕС.

По словам источников, трейдеры сейчас ломают головы над тем, что означает "строго необходимые".

"Все компании сидят своими юристами, чтобы выяснить, что они могут и не могут сделать. Неясно, что это означает для всей цепочки поставок, для грузоотправителей, страховщиков", - сказал агентству старший торговый источник.

Так, компании сокращают закупку для обеспечения соблюдения требований 15 мая, когда ограничения ЕС вступят в силу.

Воменты "Роснефти" и "Газпромнефть" составляли 29 миллионов баррелей, или почти 1 миллион баррелей в день (BPD) в апреле, что составляет более 40% от общего экспорта сырой нефти Урала из российских западных портов в апреле, согласно плану нагрузки.

Включение в список санкций российской государственной компании "Транснефть", которая включает ключевые порты и трубопроводы, в дальнейшем усложнит любые будущие продажи.

В компании Trafigura, которая является крупнейшим покупателем российской нефти, говорят, что "полностью придерживается всех применимых санкций и ожидают, что с 15 мая объемы торговли будут дополнительно снижены".

Ранее компания Vitol заявила, что объем торговли российской нефтью "значительно снизится во втором квартале до сокращения текущих срочных договорных обязательств", а к концу 2022 года она прекратит торговлю российской нефтью.

Напомним, последние данные показали, что добыча нефти и газового конденсата в России в 12 апреля упала ниже 10 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с июля 2020 года, поскольку санкции, введенные многими странами после вторжения России в Украину, и логистические ограничения препятствуют торговле.

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