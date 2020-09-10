Глобальное ослабление доллара: последствия для Украины

Фото: доллары, евро и гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина, как экспортер сырья, выиграет от снижения курса доллара к основным валютам

Девальвация доллара выгодна в основном тем, кто торгуют сырьем, поскольку при падении доллара стоимость большинства сырьевых товаров растет. А потому страны-экспортеры природных ресурсов могут ожидать увеличения поступления валюты с внешних рынков.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

"Большинство стран экспортеров нефти могут иметь положительный эффект от слабого доллара. Также Австралия, которая является крупным экспортером железной руды и угля, выглядит как страна "победитель" в условиях низкого курса доллара США", - объясняет Чурин.

В Украину, которая экспортирует железную руду и зерновые, приток доллара при таком раскладе также увеличится. И это, по мнению трейдера группы ICU Виталия Сивача, может быть толчком для развития страны.

К тому же, как отметил собеседник, у развивающихся стран долги, как правило, в долларе. А потому, если доллар дешевеет, значит и долг уменьшается. "В таком случае развивающиеся страны могут привлекать больше кредитов и за счет этого больше расти", - говорит Сивач.

Вместе с тем, вопрос, стоит ли Украине выходить из долларовых активов и искать альтернативу, вопрос не так однозначен. Как отметил Дмитрий Чурин, основной государственный долг в иностранной валюте номинирован именно в долларе США, поэтому для НБУ смена структуры золотовалютных резервов может оказаться рискованной стратегией.

"Свойства любых финансовых рынков предполагают цикличность движения стоимости активов, соответственно, попытка "угнаться" за тем или иным трендом может привести к неблагоприятному результату. Для фондов, которые относятся к резервным, должна применяться долгосрочная консервативная стратегия, которая предусматривает определенную диверсификацию портфеля активов и редкий пересмотр структуры выбранных активов", - объяснил эксперт.

Показательным, по его мнению, является такой факт, что Министерство финансов за последние годы сделало несколько выпусков еврооблигаций номинированных именно в евро. И делало это как раз в тот период, когда курс евро был низким по отношению к доллару США.

"В тот момент ставки доходности по займу в евро были несколько ниже, чем в долларах США. Но учитывая то, что за последнее время евро валюта заметно укрепилась, то и обслуживание и дальнейшее погашение данных еврооблигаций выглядит дороже, чем если бы они изначально выпускались в долларах США", - сказал Чурин.

Отметим, ослабление доллара к основным валютам для экономики США является положительным фактором. Если США еще больше девальвируют доллар, дефицит их текущего счета будет снижаться, импорт сокращаться, а американский экспорт расти.

Как писало РБК-Украина, на окончание цикла сильного доллара указывают проблемы и дисбалансы, которые возникли в экономике США и которые еще больше усилил карантин. Вдобавок нарастает фактор политической неопределенности в свете приближающихся выборов президента, запланированных на ноябрь.