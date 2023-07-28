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Глобальні центробанки змінюють політику з перемогою над інфляцією, - Reuters

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США, П'ятниця 28 липня 2023 14:36
Глобальні центробанки змінюють політику з перемогою над інфляцією, - Reuters Фото: ЄЦБ може завершити цикл підвищення ставок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Провідні центральні банки продовжили черговий раунд підвищення процентних ставок на цьому тижні, незважаючи на уповільнення інфляції. Однак річному циклу посилення грошово-кредитної політики може прийти кінець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк підвищили ставки цього тижня на чверть процентного пункту, як і очікувалося, і залишили відкритим можливість подальшого підвищення, якщо інфляція не продовжить зниження, яке почало відбуватися швидше, ніж прогнозувалося з обох боків Атлантики.

Базова відсоткова ставка ФРС тепер знаходиться в діапазоні 5,25%-5,50%, тоді як основна ставка ЄЦБ становить 3,75%.

Глобальні центробанки змінюють політику з перемогою над інфляцією, - Reuters

Очікується, що Банк Англії знову підвищить ставки наступного тижня після аналогічних позитивних новин щодо інфляції. Тим часом у п'ятницю Банк Японії почав дебати про плани покласти край своїй надм'якій політиці.

Цикл підвищення ставок

У Європі та Сполучених Штатах з минулого року серед найвищих політиків поширена риторика про підвищення ставки. Але тепер це поєднується з ширшим поглядом те, як ціни розвиваються разом із економікою загалом.

"З огляду на те, як далеко ми просунулися, ми можемо дозволити собі бути трохи терплячими", - сказав голова ФРС Джером Пауелл на прес-конференції в середу після рішення ФРС підняти ставки в 11-й раз за останній час.

Глобальні центробанки змінюють політику з перемогою над інфляцією, - Reuters

Глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що невелика зміна формулювання в останній політичній заяві була "не просто випадковою або недоречною", але означало, що після дев'яти послідовних підвищення ставок на засіданні центрального банку у вересні буде пауза, так само, як це буде для центрального. банку США

Глобальні центробанки змінюють політику з перемогою над інфляцією, - Reuters

Ставки в Україні

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 25% до 22% річних з 28 липня 2023 року вперше з червня минулого року.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

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