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Главу Нацбанка Словакии обвинили в коррупции

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Прага, Вторник 12 октября 2021 21:55
Главу Нацбанка Словакии обвинили в коррупции Фото: глава Найбанка Словакии Петер Кажимир (twitter.com/Pravdask)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главу Национального банка Словакии, экс-министра финансов страны Петера Кажимира обвинили в коррупции. Чиновника подозревают в даче взятки президенту финансового управления Франтишеку Имрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.Sk.

По данным издания, обвинение в коррупции Кажимиру выдвинуло Национальное агентство по уголовным делам. Правоохранители подозревают главу Нацбанка в попытке подкупа бывшего президента финансового управления страны Франтишека Имрече. Отмечается, что он сообщил об этом факте в полицию. Речь идет о сумме примерно в 50 тысяч евро.

Глава Нацбанка отверг выдвинутые против него обвинения, подчеркнув полное отсутствие улик. "У меня нет информации, и я даже не знаю о нарушении закона, в то же время у меня никогда не было никакого интереса влиять на какие-либо судебные разбирательства", - заявил он.

В полиции и прокуратуре пока отказываются комментировать это дело.

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