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Главный архитектор президентского университета рассказал каким будет будущий вуз

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 20:49
Главный архитектор президентского университета рассказал каким будет будущий вуз Фото: проект президентского университета на территории ВДНГ (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Главный архитектор президентского университета Виталий Молочко рассказал каким будет будущий университет.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре.

По его словам, такого уровня объектов в Украине до сих пор не возводилось.

"За 30 лет мы не построили ни одного вуза, у нас нет технологов. Но нам нужен такой большой проект", - пояснил Виталий.

Президент Владимир Зеленский в мае этого года во время форума "Украина 30" анонсировал идею создания нового вуза и подписал указ о строительстве инновационного вуза.

Университет должен стать инновационным образовательным пространством для подготовки специалистов из шести сфер: биотехнологии, нанотехнологии, космические технологии, IT и кибербезопасность, международные коммуникации.

Первая очередь включает блок аэрокосмических технологий, нанотехнологий, блок информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта, блок биотехнологии и науки о здоровье, блок энергетических технологий, блок глобализации и международных коммуникаций, блок исследовательской и экспериментальной медицины. А также апартаменты для преподавателей, административное помещение, кровлю, планетарий, общие зоны, подземный паркинг, рекреацию, концертный зал.

Главный архитектор президентского университета рассказал каким будет будущий вузГлавный архитектор президентского университета рассказал каким будет будущий вуз

Во вторую и третью очередь планируют построить технопарк и оздоровительный комплекс с бассейнами.

Напомним, 3 февраля, когда начался демонтаж частей 19-го павильона на ВДНХ организатор благотворительного фестиваля "Кураж" Елена Гудкова написала пост в Facebook о том, что ей лично обещали покинуть этот павильон. Возмущение вызвало шквал критики в отношении президентского университета. Однако после посещения Офиса президента Елена Гудкова сообщила, что конфликт улажен.

Первая очередь президентского университета будет запущена к октябрю 2023 года

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Экспоцентр Украины Виталий Молочко президентский университет
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