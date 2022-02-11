Главный архитектор президентского университета рассказал каким будет будущий вуз

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре.

По его словам, такого уровня объектов в Украине до сих пор не возводилось.

"За 30 лет мы не построили ни одного вуза, у нас нет технологов. Но нам нужен такой большой проект", - пояснил Виталий.

Президент Владимир Зеленский в мае этого года во время форума "Украина 30" анонсировал идею создания нового вуза и подписал указ о строительстве инновационного вуза.

Университет должен стать инновационным образовательным пространством для подготовки специалистов из шести сфер: биотехнологии, нанотехнологии, космические технологии, IT и кибербезопасность, международные коммуникации.

Первая очередь включает блок аэрокосмических технологий, нанотехнологий, блок информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта, блок биотехнологии и науки о здоровье, блок энергетических технологий, блок глобализации и международных коммуникаций, блок исследовательской и экспериментальной медицины. А также апартаменты для преподавателей, административное помещение, кровлю, планетарий, общие зоны, подземный паркинг, рекреацию, концертный зал.

Во вторую и третью очередь планируют построить технопарк и оздоровительный комплекс с бассейнами.

Напомним, 3 февраля, когда начался демонтаж частей 19-го павильона на ВДНХ организатор благотворительного фестиваля "Кураж" Елена Гудкова написала пост в Facebook о том, что ей лично обещали покинуть этот павильон. Возмущение вызвало шквал критики в отношении президентского университета. Однако после посещения Офиса президента Елена Гудкова сообщила, что конфликт улажен.

Первая очередь президентского университета будет запущена к октябрю 2023 года