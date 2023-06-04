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Глави розвідувальних агентств світу провели секретну зустріч у Сінгапурі, - Reuters

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Неділя 04 червня 2023 20:43
Глави розвідувальних агентств світу провели секретну зустріч у Сінгапурі, - Reuters Фото: директор національної розвідки США Авріл Хейнс (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Валерія Поліщук

Високопосадовці з приблизно двох десятків найбільших розвідувальних агентств світу провели секретну зустріч на полях зустрічі з безпеки "Шангрі-Ла Діалог" у Сінгапурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел видання, такі зустрічі організовуються урядом Сінгапуру і впродовж кількох років непомітно проводяться в окремому місці поруч із безпековим самітом. Раніше про ці зустрічі не повідомлялося.

США були представлені директором національної розвідки Авріл Гейнс, головою розвідувального співтовариства, а Китай був серед інших присутніх країн, незважаючи на напружені відносини між двома наддержавами.

"Зустріч займає важливе місце в міжнародному тіньовому порядку денному. З огляду на коло країн-учасниць, це не фестиваль ремесла, а скоріше спосіб сприяти глибшому розумінню намірів і кінцевих цілей", - сказала людина, знайома з ходом обговорень.

Представник Міністерства оборони Сінгапуру заявив, що під час участі в діалозі Шангрі-Ла "учасники, включно з високопоставленими співробітниками розвідувальних служб, також користуються можливістю зустрітися зі своїми колегами".

"Міністерство оборони Сінгапуру може сприяти проведенню деяких із цих двосторонніх або багатосторонніх зустрічей. Учасники вважають такі зустрічі, що проводяться в кулуарах, корисними", - заявив він.

Зустрічі розвідувальної спільноти

Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія використовують так звану мережу "П'ять очей" для збору та обміну широким спектром розвідувальної інформації, і співробітники їхніх розвідслужб часто зустрічаються.

Великі зустрічі розвідувального співтовариства проводяться рідше і майже ніколи не афішуються.

Глави розвідок обговорювали Україну

Хоча про конкретні обговорення в Сінгапурі було мало подробиць, на переговорах обговорювали війну Росії в Україні та транснаціональну злочинність.

Російського представника на ній не було, сказало одне з джерел.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що не був присутній на зустрічі розвідки.

Інше джерело сказало, що тон зустрічі був налаштований на співпрацю і кооперацію, а не на конфронтацію.

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