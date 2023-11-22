ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава Пентагону порівняв Ізраїль та Україну: стикаються з безжальними ворогами

Вашингтон, Середа 22 листопада 2023 20:45
UA EN RU
Глава Пентагону порівняв Ізраїль та Україну: стикаються з безжальними ворогами Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (flickr by U.S. Secretary of Defense)
Автор: Іван Носальський

Україна та Ізраїль зараз стикаються з безжальними ворогами, які намагаються їх знищити.

Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"І Україна, і Ізраїль стикаються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити. І ми бачимо, що Іран розпалює конфлікт і в Газі, і в Україні, озброюючи ХАМАС і (російського диктатора Володимира - ред.) Путіна", - наголосив міністр.

За його словами, терористичні угруповання та войовничі диктатори намагаються підірвати міжнародний лад у всьому світі.

"Це момент глобального виклику. Але не варто помилятися, Сполучені Штати здатні продовжувати надавати потужну підтримку Україні, так само як і підтримувати Ізраїль у скрутну хвилину", - додав він.

"Рамштайн-17"

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, відбулася чергова зустріч контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Під час виступу перед зустріччю міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних українців узимку.

Також він зазначив, що партнери України створили ще одну коаліцію у рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони.

Більш детально про перші підсумки "Рамштайну" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Палестина Війна Росії проти України
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію