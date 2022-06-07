Глава ОВА рассказал о раненых от сегодняшнего взрыва в Херсоне
Есть вероятность, что при взрыве 7 июня в хесонском кафе пострадали местные коллаборанты. Именно они часто посещают заведение, в котором произошел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Херсонской ОВА Геннадия Лагуты в эфире национального телемарафона.
"Были ранены люди, которые находились на тот момент в ресторане. Кто там находится постоянно я уже говорил", - заявил Лагута, намекая на то, что в ресторане постоянно питались местные коллаборанты.
В то же время он отметил, что погибших в результате взрыва нет.
Напомним, в оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе. Российские СМИ заявили об инциденте возле так называемой "администрации" коллаборантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.