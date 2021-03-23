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Глава НКРЭКУ задекларировал новый автомобиль в 1,3 млн грн

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 10:14
Глава НКРЭКУ задекларировал новый автомобиль в 1,3 млн грн Фото: Валерий Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк задекларировал покупку автомобиля Lexus ES 250 стоимостью 1 364 192 грн.

Об этом свидетельствует его обновленная декларация, обнародованная на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Автомобиль 2020 года выпуска был оплачен двумя траншами: сначала аванс 30% стоимости и оплата остатка суммы спустя несколько дней. Эти расходы были задекларированы 5-9 февраля, а непосредственно сам автомобиль - 22 февраля.

Согласно последней декларации Тарасюка, глава НКРЭКУ владеет Lexus LS 460 L стоимостью 1,14 млн грн. Также Porsche Macan ценой в 1,24 млн грн записан на жену Викторию Крижановскую.

Отметим, что в конце декабря 2020 года члены НКРЭКУ приняли решение выплатить себе квартальную премию в размере 50% должностного оклада.

Напомним, Валерий Тарасюк возглавил НКРЭКУ в ноябре 2019 года.

По данным народных депутатов - членов временной следственной комиссии ВР, Тарасюк был назначен по инициативе олигарха Виктора Пинчука.

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