ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк раскрыл структуру тарифа на распределение газа

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 13:45
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк раскрыл структуру тарифа на распределение газа Тарасюк на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Платежка" (facebook.com/nerc.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк раскрыл структуру тарифа на распределение газа. Он пояснил вес и значение всех его составляющих.

Об этом Тарасюк рассказал во время Всеукраинского Форума "Украина 30. Платежка".

Во время своего выступления он отметил, что есть три основные составляющие, из которых складывается тариф на распределение: это стоимость технологического газа который идет на доставку газа до потребителей, оплата труда, обслуживания сетей и работа экстренных служб.

"До 50% тарифа – это стоимость технологического газа. Для того, чтобы доставить газ в дом, компания должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать основной объем газа, - рассказал Валерий Тарасюк. - Годовая стоимость этого газа составляет 5850 гривен без НДС за 1000 куб. м (текущая рыночная стоимость газа в феврале составляет 8 200 грн/тыс куб м с НДС, - ред.)".

Еще 30% тарифа – это заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний. И лишь 20%, по его словам, - это как раз ремонт, техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб.

"Когда мы говорим о возможном снижении тарифа на доставку газа, то мы должны говорить об этих составляющих. Снижаем зарплату? Она составляет 14 тысяч гривен где в среднем этих работников и она точно не заоблачная, - обратился председатель НКРЭКУ к аудитории. - Или ремонтные работы? Тогда мы дождемся техногенных катастроф. Для этого мы и существуем, чтобы подходить взвешенно и выбирать правильные цифры".

Напомним, что тариф на распределение газа для 43 операторов ГРМ был установлен решением Регулятора с 1 января 2021 года. 30 января НКРЭКУ приняла решение, которым уменьшила тарифы на доставку газа для 14 облгазов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика НКРЭКУ тарифы газ
NEWS
Риск роста есть. Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
Риск роста есть. Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
DAILY
Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине