Глава МЗС Іспанії песимістично налаштований щодо припинення вогню в Україні
Посилення атак Росії по українських містах не дають бути оптимістом щодо швидкого припинення вогню в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
За його словами, Іспанія "підтримує будь-яке реальне припинення вогню в Україні, таке, що є безумовним і, перш за все, є першим кроком до справедливого та тривалого миру".
Так Альбарес прокоментував ультиматум президента США Дональда Трампа згідно з яким, якщо протягом 50 днів не буде припинення вогню в конфлікті в Україні, Вашингтон запровадить вторинні санкції проти Росії зі 100% тарифами.
"Але, чесно кажучи, те, що ми бачимо тижнями від Володимира Путіна, не дозволяє мені бути оптимістом щодо припинення вогню. Тому що день за днем і ніч за ніччю ми бачимо сотні безпілотників і ракет, що без розбору запускаються по Україні, вбиваючи мирних жителів", - наголосив глава МЗС Іспанії.
За словами іспанського міністра, "Європа повинна чітко заявити: так припиненню вогню, але в рамках принципів, якими мають бути міжнародне право та суверенітет і територіальна цілісність України".
"Тим часом ми повинні продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки необхідно", - додав Альбарес.
Ультиматум Трампа
Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.
Він зазначив, що очікував мирної угоди з Путіним ще два місяці тому, але цього не сталося.
У зв’язку з цим Трамп пообіцяв ввести жорсткі економічні заходи проти Росії: "Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде".
Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.
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