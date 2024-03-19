Глава МОК відреагував на пропозицію Макрона щодо "режиму тиші" на час Олімпійських ігор

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросить російського диктатора Володимира Путіна призупинити бойові дії в Україні на час Олімпійських ігор-2024. Водночас глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах знову заговорив про політичний нейтралітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОК в інтерв'ю Le Monde .

Він зазначив, що МОК хотів би, щоб було перемир'я між Україною та Росією, але "ми маємо бути реалістами".

"Олімпійський рух не в змозі приймати рішення про війну або мир. Існує велике нерозуміння відносин МОК з політикою. В котрий раз треба повторити, що ми не політична організація. Щоб залишитися вірними нашим цінностям та вижити, ми маємо бути політично нейтральними", - сказав Бах.

"Режим тиші" на час Олімпійських ігор

Проведення літньої Олімпіади-2024 заплановане на період з 26 липня по 11 серпня. Ігри XXXIII відбудуться у столиці Франції Парижі.

Нещодавно в інтерв'ю для українських ЗМІ Макрон заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь під час проведення Олімпійських ігор.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заздалегідь відкинув цю ідею.

Під час пресконференції за підсумками президентських виборів, коментуючи пропозицію Макрона, Путін заявив, що виступає нібито за мирні переговори, а не за "паузу для переозброєння".

"Знаєте, я весь час говорив, ще раз повторю, що ми за мирні переговори, але тільки не тому, що у противника патрони закінчуються, а за те, якщо вони справді по-серйозному, у довгостроковій перспективі хочуть вибудувати мирні добросусідські відносини між двома державами, а не взяти паузу для переозброєння на півтора-два роки", - заявив диктатор.