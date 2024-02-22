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Глава Міноборони Іспанії попередила про реальний ризик нападу Росії на країни НАТО

Четвер 22 лютого 2024 12:25
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Глава Міноборони Іспанії попередила про реальний ризик нападу Росії на країни НАТО Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила, що існує "реальний ризик" того, що російський диктатор Володимир Путін нападе на одну з країн НАТО в короткостроковій або середньостроковій перспективі. У зв'язку з цим закликає не послаблювати пильність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Euro EFE.

Роблес запевнила, що те, що відбувається в Україні, може здаватися дуже далеким для іспанців, але громадяни Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії перебувають "у стані постійної напруги" через російську загрозу.

Міністр підкреслила, що ситуація "справді дуже тривожна", на додачу до можливості повернення в Білий дім колишнього президента США Дональда Трампа, що Європа вважає "великою проблемою".

"Що зрозуміло для всіх нас (у Європі, - ред.), так це те, що ми продовжуватимемо працювати в єдності, щоб допомогти Україні, і чекатимемо на розвиток подій", - заявила вона.

Роблес запевнила, що це питання обговорювалося на останньому засіданні НАТО, що відбулося минулого тижня.

"Дійсно, ми всі усвідомлюємо, що цей ризик існує, що це реальний ризик, і що тому завдання всіх нас - забезпечити, щоб Європа продовжувала зміцнювати свій потенціал оборонної промисловості", - підкреслила міністр.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив , що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

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