Глава МИД Катара договорился в Кабуле с талибами о развитии отношений. На встрече присутствовали почти все члены кабинета талибов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря политического офиса талибов Мухаммада Наима.

"На этой встрече стороны обсудили двусторонние отношения, гуманитарную помощь, будущее экономическое развитие Афганистана и международное взаимодействие с Исламским Эмиратом", - говорится в сообщении.

Руководство "Талибана" поблагодарило правительство и народ Катара за постоянную поддержку народа Афганистана "в трудных обстоятельствах".

"В свою очередь заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдул Рахман аль-Тани подчеркнул необходимость поддержания хороших отношений с Афганистаном и привлечения международной помощи", - подчеркивается в сообщении.

Министр иностранных дел Катара в Кабуле также встретился в воскресенье с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой.