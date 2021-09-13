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Глава МИД Катара договорился в Кабуле с талибами о развитии отношений

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Кабул, Понедельник 13 сентября 2021 01:22
Глава МИД Катара договорился в Кабуле с талибами о развитии отношений Фото: глава МИД Катара договорился в Кабуле с талибами о развитии отношений (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Глава МИД Катара договорился в Кабуле с талибами о развитии отношений. На встрече присутствовали почти все члены кабинета талибов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря политического офиса талибов Мухаммада Наима.

"На этой встрече стороны обсудили двусторонние отношения, гуманитарную помощь, будущее экономическое развитие Афганистана и международное взаимодействие с Исламским Эмиратом", - говорится в сообщении.

Руководство "Талибана" поблагодарило правительство и народ Катара за постоянную поддержку народа Афганистана "в трудных обстоятельствах".

"В свою очередь заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдул Рахман аль-Тани подчеркнул необходимость поддержания хороших отношений с Афганистаном и привлечения международной помощи", - подчеркивается в сообщении.

Министр иностранных дел Катара в Кабуле также встретился в воскресенье с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой.

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